Петербургские фасады принимают душ после зимы

Пешеходы на центральных улицах Петербурга сегодня вновь с опаской смотрели на крыши. На этот раз не из-за наледи. На головы лилась вода. В Северной столице открыли сезон мойки фасадов.

Промышленные альпинисты вышли на несколько объектов на Невском проспекте. Из-за большого потока машин и капризных метеоусловий многие здания быстро покрылись толстым слоем грязи, которую даже обильные дожди смыть не могут.



Мастера же промывают стены сильным напором воды. А труднодоступные участки протирают шампунем. При этом очень бережно относятся к историческим фасадам. Вся штукатурка и декоративные элементы остаются на месте.



В этом году планируют отмыть порядка тысячи фасадов. Это будут стены домов на главных городских улицах. Но не все здания очистят целиком. По словам специалистов, в основном водой обработают самые грязные первые этажи.