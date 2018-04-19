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    Петербургские фасады принимают душ после зимы. ЖКХ, Санкт-Петербург, архитектура. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские фасады принимают душ после зимы

    Петербургские фасады принимают душ после зимы

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    Петербургские фасады принимают душ после зимы

    Петербургские фасады принимают душ после зимы

      Пешеходы на центральных улицах Петербурга сегодня вновь с опаской смотрели на крыши. На этот раз не из-за наледи. На головы лилась вода. В Северной столице открыли сезон мойки фасадов.

      Промышленные альпинисты вышли на несколько объектов на Невском проспекте. Из-за большого потока машин и капризных метеоусловий многие здания быстро покрылись толстым слоем грязи, которую даже обильные дожди смыть не могут.

      Мастера же промывают стены сильным напором воды. А труднодоступные участки протирают шампунем. При этом очень бережно относятся к историческим фасадам. Вся штукатурка и декоративные элементы остаются на месте.

      В этом году планируют отмыть порядка тысячи фасадов. Это будут стены домов на главных городских улицах. Но не все здания очистят целиком. По словам специалистов, в основном водой обработают самые грязные первые этажи.

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