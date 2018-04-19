Эмир Кустурица возьмет в свой следующий фильм актрис из Ленобласти

Прославленный сербский режиссер приехал на фестиваль «Всеволожская весна» и поговорил о культуре с губернатором Дрозденко.

Режиссер Эмир Кустурица оставил свой след в Ленинградской области. Широким росчерком фломастера на карте 47-го региона актер, режиссер, сценарист, продюсер, композитор навсегда вошел в историю фестиваля с немного революционным названием «Всеволожская весна».



Кстати, любопытная деталь: восточное имя Эмир переводится как правитель или князь. А когда люди с таким именем приезжают в областной центр встречать их просто обязаны местные правители. Так и произошло. Сербского мастера приветствовал губернатор Александр Дрозденко.



На бал театральных коллективов Ленобласти культовый кинорежиссер со своим «Некурящим оркестром» шагнул прямо с корабля Архангельского пасхального фестиваля. Легкая усталость на небритом лице была заметна во время саундчека.



Но чаепитие с губернатором взбодрило Эмира Кустурицу. Александр Дрозденко как заправский импрессарио продемонстрировал масштабный подход, предложив отправить на сербский «Кустендорф» весь цвет региональной культуры оптом.



Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области: «Мы могли бы представить наши театры, классическую музыку в виде ансамбля русских народных инструментов „Метелица“. Также у нас есть народные театры в Подпорожье и Лодейном поле».



В ответ хедлайнер «Всеволожской весны» предложил прослушать хиты 20-летней давности, скромно заметив, что вообще-то программа похожа на цирк, а значит точно понравится.



Подхватить неуставный припев наполовину чиновничья публика не рискнула, но с каждым номером по ту и эту сторону рампы атмосфера всё больше располагала к взаимности. Родство Петербурга и Белграда на молекулярном уровне подтвердил и участвующий в фестивале сербский фотограф Бронислав Филипович.



Оказалось, и в своем следующем фильме Кустурица намерен переосмыслить нашего Достоевского. Правда, съемки при этом пройдут в Поднебесной.



Эмир Кустурица, кинорежиссер: «У меня эксперимент. Я хочу, чтобы князя Мышкина сделал Раскольников. Думаю, это будет хорошо в Китае».



Корреспондент НТВ Юлия Олещенко расскажет о встрече мирового искусства и региональных чиновников.