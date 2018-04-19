Военные музыканты и летчики приступили к репетиции парада 9 Мая

Петербург готовится к параду, посвященному 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Утром на Дворцовой площади горожане и гости города наблюдали масштабную тренировку военного оркестра. А вот воздушную часть торжественного смотра отработали сразу на двух аэродромах — в Левашове и Пушкине.



Как и в прошлом году, 9 мая в небе над Северной столицей можно будет увидеть 40 единиц техники. Возглавит авиационную группу крупнейший в мире вертолет Ми-26, за ним проследуют геликоптеры семейства Ка и Ми, транспортные самолеты Ан и Ту-134. Замкнут колонну уже по традиции истребители Миг и Су.



Все экипажи выстроились в парадный строй над Финским заливом и прошли на скорости примерно 400 километров в час над Левашовским аэродромом на высоте 200 метров.



В подобных тренировках участвуют только самые опытные экипажи Западного военного округа. К примеру, истребители приходится удерживать в звеньях с дистанцией всего несколько метров между корпусами. При этом пилоты ориентируются исключительно по зрительной памяти.



До главного выступления на параде Победы авиации предстоит пройти еще и две генеральные репетиции — 4 и 7 мая, но уже в небе над Дворцовой площадью.