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    Военные музыканты и летчики приступили к репетиции парада 9 Мая. армия и флот РФ, День Победы, парады, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВоенные музыканты и летчики приступили к репетиции парада 9 Мая

    Военные музыканты и летчики приступили к репетиции парада 9 Мая

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    Военные музыканты и летчики приступили к репетиции парада 9 Мая

    Военные музыканты и летчики приступили к репетиции парада 9 Мая

    Военные музыканты и летчики приступили к репетиции парада 9 Мая

      Петербург готовится к параду, посвященному 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

      Утром на Дворцовой площади горожане и гости города наблюдали масштабную тренировку военного оркестра. А вот воздушную часть торжественного смотра отработали сразу на двух аэродромах — в Левашове и Пушкине.

      Как и в прошлом году, 9 мая в небе над Северной столицей можно будет увидеть 40 единиц техники. Возглавит авиационную группу крупнейший в мире вертолет Ми-26, за ним проследуют геликоптеры семейства Ка и Ми, транспортные самолеты Ан и Ту-134. Замкнут колонну уже по традиции истребители Миг и Су.

      Все экипажи выстроились в парадный строй над Финским заливом и прошли на скорости примерно 400 километров в час над Левашовским аэродромом на высоте 200 метров.

      В подобных тренировках участвуют только самые опытные экипажи Западного военного округа. К примеру, истребители приходится удерживать в звеньях с дистанцией всего несколько метров между корпусами. При этом пилоты ориентируются исключительно по зрительной памяти.

      До главного выступления на параде Победы авиации предстоит пройти еще и две генеральные репетиции — 4 и 7 мая, но уже в небе над Дворцовой площадью.

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