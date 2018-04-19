Участки для многодетных в Отрадном тонут в весенней жиже и стали взрывоопасными

Программа по предоставлению земли в Ленобласти многодетным семьям реализуется черепашьими темпами. Проблем добавляет расплывающаяся в грязи дорога и проложенный без согласования с властями газопровод.

Большие обещания тонут в больших лужах и ямах. Немногочисленные осчастливленные участками от муниципалитета многодетные семьи города Отрадного в Кировском районе Ленобласти физически не могут добраться до своей земли. Дорогу, которая вообще-то должна была появиться еще до предоставления соток людям, превратила в жижу весенняя распутица и тяжелая техника подрядчика, нанятого местной администрацией.



А теперь появилась и еще одна практически взрывоопасная проблема. Через участки был проведен газопровод высокого давления. То, что у них на поле газ, стало сюрпризом даже для местной администрации. Предприниматели заказали проект его подведения к своему объекту в специальной организации и не согласовывали документы с муниципалитетом.



В газораспределительной компании при подключении должны были лишь проверить соответствие бумаг техусловиям. Теперь бизнесменам придется перенести свой газопровод. Правда, предписание местной администрации они уже проигнорировали даже под страхом штрафов.



Иными словами, проблемы обустройства микрорайона для многодетных пусть и со скрипом в Отрадном обещают решить. Но это лишь фон для портрета главной проблемы: темпы предоставления земли катастрофически отстают от очереди.



Реализация областного закона по предоставлению бесплатной земли началась в 2009 году. В Отрадном, на Петрушинском поле, с тех пор выдали 24 участка. В 2018-м обещают осчастливить еще три многодетных семьи, передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.



Как рассказывает в своем блоге глава администрации Вера Летуновская, на подготовку участков требуются значительные время и деньги. Отрадно, что поправить дела с последними муниципалитет может, продавая всё ту же землю. По крайней мере, по мнению многодетных, именно это и происходит с массивом, который так трудно подготовить для предоставления им.