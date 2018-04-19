В Петербурге девочку-подростка жестоко избили одноклассницы

Сегодня стало известно об очередном случае расправы над подростком в Петербурге.

В Невском районе города школьницы жестоко избили 13-летнюю девочку и разослали видеозапись друзьям. Они нанесли шестикласснице не менее семи ударов ногой по лицу. Некоторые из них подкрепляли серьезными угрозами: «Ты не выживешь, если кто-нибудь узнает».



При этом ни крики, ни слезы не могли остановить экзекуторов. Судя по их репликам, от пострадавшей требовали извинений. Якобы она рассказала взрослым, что одноклассницы пили алкоголь.



Для шестиклассницы этот конфликт закончился переломом носа и ушибом головы. По словам родителей учеников 337-й школы, подобных случаев в учебном заведении еще не было.



Кадры, которые подростки рассылали сверстникам, уже стали поводом для полицейской проверки. Судя по всему, сотрудникам правоохранительных органов не составило труда отыскать участниц жестокого конфликта. На видео они не скрывали ни своих лиц, ни имен.