Террористическая «Сеть»: как российских радикалов готовили к реализации украинского сценария

Жертвами террористической организации «Сеть» могли стать сотни людей по всей стране. Боевые отряды, по некоторым данным, готовились в Пензе и
Санкт-Петербурге. Планы участников этой структуры, состоявшей из анархистов и радикалов, сорвали правоохранители.
В распоряжении НТВ оказались уникальные кадры, которые впервые демонстрируются по телевидению: заброшенный пионерский лагерь в лесу под Пензой, среди развалин прошлого крепкие молодые люди в камуфляже отрабатывают тактику ведения городского боя.
Происходящее можно было бы принять за баловство или игру в зарницу, но кадры, на которых демонстрируется боевое оружие, не дают усомниться в серьезности их намерений. Очевидно, почему лица боевиков спрятаны под балаклавами.
Вооруженные люди, по предварительным данным, — члены террористической ячейки, называющей себя «Сеть». А указанные видеозаписи были найдены при обысках у одного из подозреваемых. Живыми мишенями экстремистов едва не стали сотни людей по всей стране. Террористическая организация «Сеть», состоявшая из анархистов и радикалов, по некоторым данным, готовила боевые отряды в Петербурге и Пензе.
Планы сорвали правоохранители. Ключевых членов ячеек задержали. Однако у подозреваемых очень быстро нашлись заступники, которые попытались создать им имидж узников совести. Дальше — все по стандартной схеме. Правозащитники вместо того, чтобы разобраться в сути предъявленных обвинений, пошли проверенным путем — стали искать политическую подоплеку. Призывы правозащитников моментально подхватили иностранные СМИ.
Возможным главой структуры был 23-летний программист из Петербурга Виктор Филинков, а главным идеологом — его супруга Александра Аксёнова. Примечательно, что свои настоящие имена они не называли даже членам «Сети».
Призывать к террору и вооруженному перевороту для Александры Аксёновой дело привычное. По некоторым данным, подрывную работу она вела еще в качестве активной участницы «Евромайдана». А позже даже прошла спецподготовку в одном из женских батальонов, принимавших участие в карательной операции на Донбассе.
Где и когда радикалы планировали применить свои навыки? Почему террористический след снова тянется на Украину? И кто нашел оправдание террору? Ответы на эти вопросы — в новом фильме из цикла «ЧП. Расследование».
Происходящее можно было бы принять за баловство или игру в зарницу, но кадры, на которых демонстрируется боевое оружие, не дают усомниться в серьезности их намерений. Очевидно, почему лица боевиков спрятаны под балаклавами.
Вооруженные люди, по предварительным данным, — члены террористической ячейки, называющей себя «Сеть». А указанные видеозаписи были найдены при обысках у одного из подозреваемых. Живыми мишенями экстремистов едва не стали сотни людей по всей стране. Террористическая организация «Сеть», состоявшая из анархистов и радикалов, по некоторым данным, готовила боевые отряды в Петербурге и Пензе.
Планы сорвали правоохранители. Ключевых членов ячеек задержали. Однако у подозреваемых очень быстро нашлись заступники, которые попытались создать им имидж узников совести. Дальше — все по стандартной схеме. Правозащитники вместо того, чтобы разобраться в сути предъявленных обвинений, пошли проверенным путем — стали искать политическую подоплеку. Призывы правозащитников моментально подхватили иностранные СМИ.
Возможным главой структуры был 23-летний программист из Петербурга Виктор Филинков, а главным идеологом — его супруга Александра Аксёнова. Примечательно, что свои настоящие имена они не называли даже членам «Сети».
Призывать к террору и вооруженному перевороту для Александры Аксёновой дело привычное. По некоторым данным, подрывную работу она вела еще в качестве активной участницы «Евромайдана». А позже даже прошла спецподготовку в одном из женских батальонов, принимавших участие в карательной операции на Донбассе.
Где и когда радикалы планировали применить свои навыки? Почему террористический след снова тянется на Украину? И кто нашел оправдание террору? Ответы на эти вопросы — в новом фильме из цикла «ЧП. Расследование».
Комментарии