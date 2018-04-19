Депутаты Рады подрались после съемок ток-шоу

Депутат Верховной рады Сергей Мельничук и его бывший коллега по фракции Радикальной партии Дмитрий Линько подрались после эфира на украинском телеканале NewsOne.

По данным телеканала, конфликт начался из-за исключения Мельничука из фракции партии.



Из сообщения NewsOne: «Еще во время эфира нардепы довольно напряженно общались друг с другом. Мельничук пытался ударить Линько еще во время эфира, но ведущий Василий Голованов не дал это сделать. После эфира Мельничук все-таки встретил Линько и ударил возле сцены. Как только они вышли из эфира, произошла драка».



После эфира Линько отметил, что заявление в полицию писать не будет, но нос у него, скорее всего, сломан. Он сделает все, чтобы Мельничук ответил по закону.



Мельничука исключили из фракции «Радикальной партии» еще 5 февраля 2015 года. Как объяснили радикалы, причиной стали действия, «дискредитирующие депутата».