Президент Украины Пётр Порошенко назвал основание Москвы опрометчивым решением киевских князей. Он также высказал мнение, что создание на Украине независимой православной церкви восстановит историческую справедливость.
Порошенко намерен попросить Константинопольский патриархат разрешить Киеву создать единую поместную автокефальную церковь. По его словам, решение синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля текущего года. Как он считает, такой шаг поможет восстановить историческую справедливость. Также Порошенко добавил, что считает основание Москвы опрометчивым решением киевских князей.
Пётр Порошенко: «Этот долгожданный томос (разрешение — ред.) станет не только торжеством православия, но и актом восстановления глубокой исторической справедливости. Именно из Царьграда (Константинополя — ред.) пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. Уже потом мы поделились этим с залесьем, где давние киевские князья очень опрометчиво основали Москву».
В свою очередь в Московском патриархате выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции и продолжит поддерживать каноническую церковь на Украине.
Напомним, на Украине действует каноническая Украинская православная церковь в составе Московского патриархата и не признанные мировым православием структуры — Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь. Притом священнослужители УПЦ МП подвергаются гонениям и притеснениям в стране.
Отметим, что Порошенко не в первый раз допускает неоднозначное высказывания исторического характера. Так, в прошлом он называл Ярослава Мудрого «древнеукраинским князем».
Пётр Порошенко: «Этот долгожданный томос (разрешение — ред.) станет не только торжеством православия, но и актом восстановления глубокой исторической справедливости. Именно из Царьграда (Константинополя — ред.) пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. Уже потом мы поделились этим с залесьем, где давние киевские князья очень опрометчиво основали Москву».
В свою очередь в Московском патриархате выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции и продолжит поддерживать каноническую церковь на Украине.
Напомним, на Украине действует каноническая Украинская православная церковь в составе Московского патриархата и не признанные мировым православием структуры — Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь. Притом священнослужители УПЦ МП подвергаются гонениям и притеснениям в стране.
Отметим, что Порошенко не в первый раз допускает неоднозначное высказывания исторического характера. Так, в прошлом он называл Ярослава Мудрого «древнеукраинским князем».
Комментарии