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    В США обнаружили «тектоническую бомбу», угрожающую миллионам людей

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    В США обнаружили «тектоническую бомбу», угрожающую миллионам людей

    В США обнаружили «тектоническую бомбу», угрожающую миллионам людей

    В геологической службе США заявили, что тектонический разлом Хэйуорд на западном побережье страны в ближайшие десятилетия может стать эпицентром мощного землетрясения.

    По словам сотрудника Геологической службы США Дэвида Шварцмана, землетрясения происходят на Хэйуорде каждые 150–160 лет. Последнее было зафиксировано в 1868 году. Тогда поземные толчки достигали шести баллов. По расчетам ученых, в ближайшие десятилетия произойдет новое мощное землетрясение, пишет Los Angeles Times.

    Дэвид Шварцман: «Мы называем этот разлом тектонической бомбой замедленного действия. Она взорвется в скором времени».

    В зоне риска находятся более двух миллионов человек, которые живут в районе залива Сан-Франциско, через эту территорию проходит 83-километровый разлом Хэйуорд. По данным ученых, в случае 7-балльного землетрясения погибнут сотни человек. А если во время подземных толчков будут повреждены газопроводы, то вспыхнут пожары, которые могут уничтожить более 150 тысяч домов и оставить без крыши над головой почти полмиллиона американцев.

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