Массовое ДТП в Ростовской области: один погибший, более 10 пострадавших

Под Ростовом-на-Дону произошла авария с участием пяти автомобилей. Госпитализировали 12 пострадавших, еще один человек скончался.

Утром, около 9:30 мск, на 1-м километре Западного обхода Ростова-на-Дону произошло массовое ДТП. Столкнулись пять транспортных средств: две легковушки, автобус «ПАЗ», бетономешалка и бензовоз. По данным полиции, в салоне автобуса, который следовал из Ростова-на-Дону в Азов, находились 23 пассажира.



Как сообщили в Минздраве Ростовской области, после аварии были госпитализированы 12 человек.



Из сообщения регионального Минздрава: «В настоящее время в лечебных учреждениях находятся 12 человек».



Жертвой аварии стал один человек. По данным ГИБДД, погибший — водитель большегрузного автомобиля Mercedes, перевозившего горюче-смазочные материалы.

