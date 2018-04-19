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    Массовое ДТП в Ростовской области: один погибший, более 10 пострадавших. ДТП, Ростовская область, автомобили. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМассовое ДТП в Ростовской области: один погибший, более 10 пострадавших

    Массовое ДТП в Ростовской области: один погибший, более 10 пострадавших

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    • Фото: @rostov_roads / instagram.com
    Массовое ДТП в Ростовской области: один погибший, более 10 пострадавших

    Массовое ДТП в Ростовской области: один погибший, более 10 пострадавших

    Массовое ДТП в Ростовской области: один погибший, более 10 пострадавших
    • Фото: @rostov_roads / instagram.com

      • Под Ростовом-на-Дону произошла авария с участием пяти автомобилей. Госпитализировали 12 пострадавших, еще один человек скончался.

      Утром, около 9:30 мск, на 1-м километре Западного обхода Ростова-на-Дону произошло массовое ДТП. Столкнулись пять транспортных средств: две легковушки, автобус «ПАЗ», бетономешалка и бензовоз. По данным полиции, в салоне автобуса, который следовал из Ростова-на-Дону в Азов, находились 23 пассажира.

      Как сообщили в Минздраве Ростовской области, после аварии были госпитализированы 12 человек.

      Из сообщения регионального Минздрава: «В настоящее время в лечебных учреждениях находятся 12 человек».

      Жертвой аварии стал один человек. По данным ГИБДД, погибший — водитель большегрузного автомобиля Mercedes, перевозившего горюче-смазочные материалы.

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