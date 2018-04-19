Трейдер заработал 8 млн с помощью «Автоследования» и попал под статью

Центробанк объявил о первом случае систематической торговли на российском фондовом рынке с использованием инсайда.
Трейдер Элвис Марламов совершал операции, используя сервис «Автоследование». Он помогал игрокам повторять стратегию успешного трейдера.
По версии ЦБ, Марламов сначала выставлял заявку на акцию на своем изолированном счете. А потом — на том счете, который работал в режиме «Автоследования» и за которым следовали две тысячи подписчиков.
И когда цена акции за счет массовости вырастала, Марламов ее продавал. По сведениям ЦБ, так он заработал 8 миллионов рублей, но теперь ему грозит уголовное наказание.
По версии ЦБ, Марламов сначала выставлял заявку на акцию на своем изолированном счете. А потом — на том счете, который работал в режиме «Автоследования» и за которым следовали две тысячи подписчиков.
И когда цена акции за счет массовости вырастала, Марламов ее продавал. По сведениям ЦБ, так он заработал 8 миллионов рублей, но теперь ему грозит уголовное наказание.
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