Трейдер заработал 8 млн с помощью «Автоследования» и попал под статью

Центробанк объявил о первом случае систематической торговли на российском фондовом рынке с использованием инсайда.

1003 биржи

мошенничество

Центробанк

Трейдер Элвис Марламов совершал операции, используя сервис «Автоследование». Он помогал игрокам повторять стратегию успешного трейдера.



По версии ЦБ, Марламов сначала выставлял заявку на акцию на своем изолированном счете. А потом — на том счете, который работал в режиме «Автоследования» и за которым следовали две тысячи подписчиков.



И когда цена акции за счет массовости вырастала, Марламов ее продавал. По сведениям ЦБ, так он заработал 8 миллионов рублей, но теперь ему грозит уголовное наказание.