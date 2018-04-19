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    Трейдер заработал 8 млн с помощью «Автоследования» и попал под статью. биржи, мошенничество, Центробанк. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрейдер заработал 8 млн с помощью «Автоследования» и попал под статью

    Трейдер заработал 8 млн с помощью «Автоследования» и попал под статью

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    • Фото: youtube.com
    Трейдер заработал 8 млн с помощью «Автоследования» и попал под статью

    Трейдер заработал 8 млн с помощью «Автоследования» и попал под статью

    Трейдер заработал 8 млн с помощью «Автоследования» и попал под статью
    • Фото: youtube.com

      • Центробанк объявил о первом случае систематической торговли на российском фондовом рынке с использованием инсайда.

      Трейдер Элвис Марламов совершал операции, используя сервис «Автоследование». Он помогал игрокам повторять стратегию успешного трейдера.

      По версии ЦБ, Марламов сначала выставлял заявку на акцию на своем изолированном счете. А потом — на том счете, который работал в режиме «Автоследования» и за которым следовали две тысячи подписчиков.

      И когда цена акции за счет массовости вырастала, Марламов ее продавал. По сведениям ЦБ, так он заработал 8 миллионов рублей, но теперь ему грозит уголовное наказание.

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