Пляж на курорте в Таиланде закрыли после нападения акулы на туриста

Пляж курорта Хуахин в Таиланде закрыт не менее чем на 20 дней после подтверждения информации о нападении акулы на норвежского туриста.

По информации тайской газеты The Phuket News, в Сиамском заливе турист пострадал от укуса бычьей акулы. После этого мужчина был доставлен в больницу Бангкока.



Во время закрытия пляжа провинциальные власти планируют организовать установку специальных ограждающих сетей вокруг предназначенных для купания мест. Кроме того, спасателей на пляже снабдят беспилотниками для отслеживания ситуации на курорте.



Ранее власти курорта ставили под сомнение нападение акулы на туриста, выдвинув версию, что раны могли оказаться порезами об острые камни на морском дне. Тогда мэр города приказал сотрудникам всех служб безопасности курорта следить за любыми инцидентами в море, а также предупреждать туристов, чтобы они не заплывали дальше, чем на 20 метров от берега. Также в залив была направлена экспертная группа для выявления других случаев нападения или пребывания акул в заливе.