Forbes: в России выросло число долларовых миллиардеров

В России выросло число долларовых миллиардеров, кроме того, в минувшем году совокупное состояние богатейших бизнесменов страны увеличилось. Об этом сообщил Forbes.
По данным издания, несмотря на «стагнацию рынка и ожидание новых западных санкций» для большинства богатейших бизнесменов России минувший год оказался удачным. Как сообщает Forbes, совокупное состояние 200 крупнейших предпринимателей страны в 2017-м выросло на 25 миллиардов долларов — до 485 млрд. Кроме того, в России увеличилось число долларовых миллиардеров — с 96 до 106.
Рейтинг богатейших бизнесменов России возглавил бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Его состояние оценивается в 19,1 млрд долларов. Он возглавляет рейтинг Forbes уже в третий раз. В прошлые разы он оказывался на первой строчке в 2010-м и 2011-м. Кроме того, он назван самым «стабильно богатым». Среднее состояние Лисина с 2004 по 2008 год составило $14 млрд.
Второе место в списке богатейших бизнесменов по итогам 2017 года досталось бенефициару «Северстали» Алексею Мордашову с 18,7 млрд долларов. На третьем месте оказался прошлогодний лидер — совладелец «Сибура» и НОВАТЭКа Леонид Михельсон с 18 млрд долларов. Четвертый — крупнейшей акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов с 16,4 млрд долларов. А пятерку лидеров замкнул Геннадий Тимченко с 16 млрд долларов.
В десятку крупнейший бизнесменов также вошли совладелец «Норникеля» Владимир Потанин ($15,9 млрд), председатель комитета по стратегии «Еврохима» Андрей Мельниченко ($15,5 млрд), совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман ($15,1 млрд), акционер UC Rusal Виктор Вексельберг ($14,4 млрд) и владелец «Металлоинвеста» Алишер Усманов, состояние которого оценивается в 12,5 миллиарда долларов.
Рейтинг богатейших бизнесменов России возглавил бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Его состояние оценивается в 19,1 млрд долларов. Он возглавляет рейтинг Forbes уже в третий раз. В прошлые разы он оказывался на первой строчке в 2010-м и 2011-м. Кроме того, он назван самым «стабильно богатым». Среднее состояние Лисина с 2004 по 2008 год составило $14 млрд.
Второе место в списке богатейших бизнесменов по итогам 2017 года досталось бенефициару «Северстали» Алексею Мордашову с 18,7 млрд долларов. На третьем месте оказался прошлогодний лидер — совладелец «Сибура» и НОВАТЭКа Леонид Михельсон с 18 млрд долларов. Четвертый — крупнейшей акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов с 16,4 млрд долларов. А пятерку лидеров замкнул Геннадий Тимченко с 16 млрд долларов.
В десятку крупнейший бизнесменов также вошли совладелец «Норникеля» Владимир Потанин ($15,9 млрд), председатель комитета по стратегии «Еврохима» Андрей Мельниченко ($15,5 млрд), совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман ($15,1 млрд), акционер UC Rusal Виктор Вексельберг ($14,4 млрд) и владелец «Металлоинвеста» Алишер Усманов, состояние которого оценивается в 12,5 миллиарда долларов.
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