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19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Колпинцев приглашают на субботник бабушки за рулем розовой «Победы». YouTube, ЖКХ, Интернет, Санкт-Петербург, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКолпинцев приглашают на субботник бабушки за рулем розовой «Победы»

    Колпинцев приглашают на субботник бабушки за рулем розовой «Победы»

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    Колпинцев приглашают на субботник бабушки за рулем розовой «Победы»

    Колпинцев приглашают на субботник бабушки за рулем розовой «Победы»

    Колпинцев приглашают на субботник бабушки за рулем розовой «Победы»

      Колпинские бабушки снова очаровали пользователей YouTube. Героини кавера «На Ижоре тает лед», получившие известность в Сети, снялись в очередном клипе.

      На этот раз они разъезжают по улицам петербургского пригорода на розовом кабриолете и приглашают горожан поучаствовать в субботнике, который пройдет в предстоящие выходные.

      Но в отличие от Элвиса Пресли знаменитые жительницы социального дома выбрали «Победу» 1949 года, а не кадиллак. Новый ролик зашкаливает по количеству мемов, поэтому уже сейчас можно предположить, что по просмотрам он обгонит предыдущий.

      Компанию знаменитым бабушкам в агитационном клипе составили гусары, чихуа-хуа, танцевальные коллективы и глава Колпинского района Анатолий Повелий. Правда, он остался верен предыдущему хиту, напомнив, что лед на Ижоре все-таки тает.

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