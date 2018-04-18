Колпинцев приглашают на субботник бабушки за рулем розовой «Победы»

Колпинские бабушки снова очаровали пользователей YouTube. Героини кавера «На Ижоре тает лед», получившие известность в Сети, снялись в очередном клипе.
На этот раз они разъезжают по улицам петербургского пригорода на розовом кабриолете и приглашают горожан поучаствовать в субботнике, который пройдет в предстоящие выходные.
Но в отличие от Элвиса Пресли знаменитые жительницы социального дома выбрали «Победу» 1949 года, а не кадиллак. Новый ролик зашкаливает по количеству мемов, поэтому уже сейчас можно предположить, что по просмотрам он обгонит предыдущий.
Компанию знаменитым бабушкам в агитационном клипе составили гусары, чихуа-хуа, танцевальные коллективы и глава Колпинского района Анатолий Повелий. Правда, он остался верен предыдущему хиту, напомнив, что лед на Ижоре все-таки тает.
Но в отличие от Элвиса Пресли знаменитые жительницы социального дома выбрали «Победу» 1949 года, а не кадиллак. Новый ролик зашкаливает по количеству мемов, поэтому уже сейчас можно предположить, что по просмотрам он обгонит предыдущий.
Компанию знаменитым бабушкам в агитационном клипе составили гусары, чихуа-хуа, танцевальные коллективы и глава Колпинского района Анатолий Повелий. Правда, он остался верен предыдущему хиту, напомнив, что лед на Ижоре все-таки тает.
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