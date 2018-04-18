Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
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Морские дьяволы. Смерч 16+
19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Водитель BMW въехал в здание в Королёве: фото с места

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    • Фото: my_korolevz /vk.com
    Водитель BMW въехал в здание в Королёве: фото с места

    Водитель BMW въехал в здание в Королёве: фото с места

    Водитель BMW въехал в здание в Королёве: фото с места
  • Фото: my_korolevz /vk.com

    • Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и въехал в здание в подмосковном Королёве, пострадавших нет.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, инцидент произошел на улице Богомолова.

    Из сообщения ГУ МВД по Московской области: «Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и въехал в здание. В результате аварии пострадавших нет».

    На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка. Ущерб, нанесенный зданию, устанавливается.

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