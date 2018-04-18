Водитель BMW въехал в здание в Королёве: фото с места

Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и въехал в здание в подмосковном Королёве, пострадавших нет.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, инцидент произошел на улице Богомолова.
Из сообщения ГУ МВД по Московской области: «Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и въехал в здание. В результате аварии пострадавших нет».
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка. Ущерб, нанесенный зданию, устанавливается.
Из сообщения ГУ МВД по Московской области: «Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и въехал в здание. В результате аварии пострадавших нет».
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка. Ущерб, нанесенный зданию, устанавливается.
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