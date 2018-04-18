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19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Конец эпохи Кастро: Диас-Канель стал официальным кандидатом на пост лидера Кубы. Кастро Фидель, Куба, назначения и отставки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКонец эпохи Кастро: Диас-Канель стал официальным кандидатом на пост лидера Кубы

    Конец эпохи Кастро: Диас-Канель стал официальным кандидатом на пост лидера Кубы

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    Конец эпохи Кастро: <nobr>Диас-Канель</nobr> стал официальным кандидатом на пост лидера Кубы

    Конец эпохи Кастро: Диас-Канель стал официальным кандидатом на пост лидера Кубы

    Конец эпохи Кастро: <nobr>Диас-Канель</nobr> стал официальным кандидатом на пост лидера Кубы

      На Кубе сегодня открылась историческая сессия Национальной ассамблеи. На ней парламентарии изберут нового председателя госсовета (главу государства).

      На пост лидера государства был официально номинирован первый зампредседателя госсовета Кубы Мигель Диас-Канель. Он получил 100% поданных голосов. Теперь его кандидатуру должен одобрить парламент.

      С его приходом эпоха братьев Кастро, которая длилась без малого шесть десятилетий, останется в прошлом. Диаса-Канеля называют представителем нового поколения революционеров. Ему 57 лет, и он родился уже после того, как на Кубе к власти пришел Фидель Кастро.

      Очевидно, что от Диаса-Канеля ждут, что как «молодой» человек он еще энергичнее примется за дело по реализации тех основных направлений развития партии и государства, которые были приняты на VII съезде партии.

      Николай Калашников, заместитель директора Института Латинской Америки РАН: «Да, Куба ищет свою модель экономического развития, но эта модель не предполагает отказа от строительства социализма. Каким этот социализм будет, покажет время».

      Жители острова хорошо знают Диаса-Канеля: в партийной верхушке он находится давно, а в последние годы был первым замом Рауля Кастро в госсовете и совете министров. Сам Рауль сохранит за собой кресло первого секретаря Коммунистической партии Кубы.

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