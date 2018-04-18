Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч 16+
19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Николай Цискаридзе провел экскурсию по Вагановке для участников проекта «Открытый город». Санкт-Петербург, Цискаридзе, архитектура, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНиколай Цискаридзе провел экскурсию по Вагановке для участников проекта «Открытый город»

    Николай Цискаридзе провел экскурсию по Вагановке для участников проекта «Открытый город»

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    Николай Цискаридзе провел экскурсию по Вагановке для участников проекта «Открытый город»

    Николай Цискаридзе провел экскурсию по Вагановке для участников проекта «Открытый город»

      Неделю наследия, приуроченную к Международному дню охраны памятников и проходящую в рамках проекта «Открытый город», сегодня начали с Вагановского училища. Отличительная особенность этого третьего по счету сезона в том, что гидами для экскурсантов станут известные деятели искусств.

      Также в этом году поклонники наследия смогут увидеть объекты, закрытые для простых горожан в предыдущие годы. Сейчас это 20 новых мест, но список еще пополнится.

      Свои двери откроют цирк Чинизелли на Фонтанке, Академия художеств. БДТ и Михайловский театр позволят заглянуть за кулисы, а Дворцовый и Большеохтинский мосты — посмотреть на разводные механизмы.

      Экскурсантам предложат прогуляться по парадным на Староневском проспекте и Нарвской заставе. В балетной школе заглянуть в классы сегодня не удалось, шли госэкзамены.

      В свое время всероссийскому обществу и комитету по охране памятников пришлось приложить немало усилий, чтобы попасть даже в особняки, занимаемые смольнинскими ведомствами. Доступными горожанам они стали лишь после вмешательства губернатора.

      В этом году непросто оказалось проникнуть в здание военного комиссариата. Недосягаемыми объектами по-прежнему остаются Конституционный суд, здание полпредства на Петровской набережной, Адмиралтейство.

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