Классика, новаторство и хулиганство: гала-концерт Dance Open представил лучшие балетные номера мира

Гала-концерт завершил международный фестиваль балета Dance Open в Петербурге. Какие номера представили на сцене Александринского театра и кто получил заветную хрустальную ножку Анны Павловой?

XVII Международный фестиваль балета Dance Open завершился грандиозным гала-концертом в Александринском театре Петербурга. За два с половиной часа зрителю, которого социальные сети приучили к клиповому мышлению, нужно было показать весь ассортимент мирового танца от классики до постмодерна, граничащего с хулиганством. Представили 16 номеров подряд.



Как передает корреспондент НТВ Павел Рыжков, гала-концерт XVII фестиваля Dance Open вобрал в себя выступления звезд балета самых различных стилей и направлений. Были представлены номера от Петипа до нашумевшего балета «Нуреев». И, как заявили организаторы, всё это — иконы стиля, каждая своей эпохи.



По результатам голосования жюри гран-при достался голландцу Марьину Радемякеру. А после двухлетнего перерыва на премии появились и свои Мистер и Мисс выразительность, Мистер и Мисс виртуозность и Лучший дуэт. География призов Dance Open-2018 простирается от Нью-Йорка до Астаны.



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