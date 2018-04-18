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Морские дьяволы. Смерч 16+
19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Цена нефти WTI превысила $68 впервые с конца 2014 года

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    Цена нефти WTI превысила $68 впервые с конца 2014 года

    Цена нефти WTI превысила $68 впервые с конца 2014 года

    Цена барреля нефти марки WTI впервые с конца 2014 года превысила 68 долларов. Черное золото ускорило рост на ожиданиях сокращения запасов в США.

    В ходе торгов цена WTI прибавляла более 2% и в моменте достигала 68,05 доллара за баррель. Отметку в 68 долларов она превысила впервые с 4 декабря 2014 года.

    Нефть марки Brent прибавляет более 1,5% и приближается к отметке в 73 доллара за баррель.

    Главным импульсом для роста цен стали данные Американского института нефти о сокращении запасов в США по итогам прошлой недели. Как ожидается, такие же данные позднее опубликует управление энергетической информации Минэнерго США.

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