Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч 16+
19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Москвичам покажут интерьеры уникальных особняков-офисов. история, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосквичам покажут интерьеры уникальных особняков-офисов

    Москвичам покажут интерьеры уникальных особняков-офисов

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    Москвичам покажут интерьеры уникальных <nobr>особняков-офисов</nobr>

    Москвичам покажут интерьеры уникальных особняков-офисов

    Москвичам покажут интерьеры уникальных <nobr>особняков-офисов</nobr>

      Для москвичей сегодня распахнуты двери закрытых в обычное время зданий. Среди них и особняк конца XIX века — дом богатого табачного фабриканта Николая Зимина, полностью сохранивший декор фасадов и элементы внутреннего убранства. Теперь там офис.

      Особняк недавно отреставрировали. Внутри оригинальная лепнина конца XIX века — флейта пана, а под ней — ананасы в шампанском. Роскошный зал для приемов. Еще пару лет назад стены были зашиты пластиковыми панелями, а паркет конца XIX века — ковролином.

      В 90-е в особняке находилось одно из подразделений ВГИКа, и именно туда решили поселить Сергея Маковецкого создатели «Брата-2». В этом кабинете сейчас все те же купидоны под стеклянным потолком, вот только заседают под ними не табачные магнаты и братки из 90-х, а хрупкие барышни, сдающие объекты культурного наследия в аренду.

      Ну а обычные москвичи в особняк могут приходить как на праздник в Дни культурного наследия. Особняк доступен для посещений уже второй год.

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