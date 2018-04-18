Москвичам покажут интерьеры уникальных особняков-офисов

Для москвичей сегодня распахнуты двери закрытых в обычное время зданий. Среди них и особняк конца XIX века — дом богатого табачного фабриканта Николая Зимина, полностью сохранивший декор фасадов и элементы внутреннего убранства. Теперь там офис.

273 история

Москва

Особняк недавно отреставрировали. Внутри оригинальная лепнина конца XIX века — флейта пана, а под ней — ананасы в шампанском. Роскошный зал для приемов. Еще пару лет назад стены были зашиты пластиковыми панелями, а паркет конца XIX века — ковролином.



В 90-е в особняке находилось одно из подразделений ВГИКа, и именно туда решили поселить Сергея Маковецкого создатели «Брата-2». В этом кабинете сейчас все те же купидоны под стеклянным потолком, вот только заседают под ними не табачные магнаты и братки из 90-х, а хрупкие барышни, сдающие объекты культурного наследия в аренду.



Ну а обычные москвичи в особняк могут приходить как на праздник в Дни культурного наследия. Особняк доступен для посещений уже второй год.