Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Барбары Буш

Бывшая первая леди США, супруга экс-президента Джорджа Буша — старшего Барбара скончалась в возрасте 92 лет.

В заявлении официального представителя семьи Буш говорится, что дата похорон будет объявлена в ближайшее время. По данным телеканала CNN, Барбара Буш страдала от хронических заболеваний легких и сердца. Она прожила в браке с Джорджем Бушем 73 года. У четы остались пятеро детей, 17 внуков и семеро правнуков.



Примечательно, что в годы президентства Буша-старшего (1989–1993) Барбара пользовалась особой любовью американцев. Данные ряда опросов указывали, что по популярности в стране она временами даже опережала супруга.



Соболезнования уже принесли Дональд Трамп, Барак Обама и Джимми Картер. В Белом доме из-за кончины бывшей первой леди США минувшим вечером приспустили национальный флаг. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выразил соболезнования Джорджу Бушу — старшему.