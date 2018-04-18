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19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Барбары Буш. Буш-старший, Песков, Путин, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин выразил соболезнования в связи с кончиной Барбары Буш

    Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Барбары Буш

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    Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Барбары Буш

    Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Барбары Буш

    Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Барбары Буш

      Бывшая первая леди США, супруга экс-президента Джорджа Буша — старшего Барбара скончалась в возрасте 92 лет.

      В заявлении официального представителя семьи Буш говорится, что дата похорон будет объявлена в ближайшее время. По данным телеканала CNN, Барбара Буш страдала от хронических заболеваний легких и сердца. Она прожила в браке с Джорджем Бушем 73 года. У четы остались пятеро детей, 17 внуков и семеро правнуков.

      Примечательно, что в годы президентства Буша-старшего (1989–1993) Барбара пользовалась особой любовью американцев. Данные ряда опросов указывали, что по популярности в стране она временами даже опережала супруга.

      Соболезнования уже принесли Дональд Трамп, Барак Обама и Джимми Картер. В Белом доме из-за кончины бывшей первой леди США минувшим вечером приспустили национальный флаг. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выразил соболезнования Джорджу Бушу — старшему.

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