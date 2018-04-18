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19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Пассажиров рейса Москва — Симферополь эвакуировали из-за нападения шмелей

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    Пассажиров рейса Москва — Симферополь эвакуировали из-за нападения шмелей

    Пассажиров рейса Москва — Симферополь эвакуировали <nobr>из-за</nobr> нападения шмелей

    Около 10 особых шмелей проникли в салон готовящегося к вылету из Внуково в Симферополь самолета авиакомпании «Россия», из-за чего пассажирам пришлось предоставить другое судно.

    Как рассказал РИА Новости представитель перевозчика, во время загрузки багажа на самолет обслуживающая организация нарушила герметичность контейнера, перевозившего насекомых. В результате из контейнера вылетели около 10 шмелей. Отмечается, что данный вид насекомых не представляет опасности для здорового человека.

    Авиакомпания в соответствии с международными авиационными правилами приняла незамедлительное решение о замене воздушного судна для выполнения рейса. Службами компании проводится проверка случившегося, добавили в «России».

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