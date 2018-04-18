Около 10 особых шмелей проникли в салон готовящегося к вылету из Внуково в Симферополь самолета авиакомпании «Россия»,
из-за чего пассажирам пришлось предоставить другое судно.
Как рассказал РИА Новости представитель перевозчика, во время загрузки багажа на самолет обслуживающая организация нарушила герметичность контейнера, перевозившего насекомых. В результате из контейнера вылетели около 10 шмелей. Отмечается, что данный вид насекомых не представляет опасности для здорового человека.
Авиакомпания в соответствии с международными авиационными правилами приняла незамедлительное решение о замене воздушного судна для выполнения рейса. Службами компании проводится проверка случившегося, добавили в «России».
Авиакомпания в соответствии с международными авиационными правилами приняла незамедлительное решение о замене воздушного судна для выполнения рейса. Службами компании проводится проверка случившегося, добавили в «России».
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