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    В Китае признали дефектным купленный у Украины авианосец «Варяг»

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    В Китае признали дефектным купленный у Украины авианосец «Варяг»

    В Китае признали дефектным купленный у Украины авианосец «Варяг»

    В Китае признали дефектным купленный у Украины авианосец «Варяг»
  • Фото: Associated Press © 2018, Kin Cheung

    • Китай признал дефектным свой первый авианосец Liaoning, который в свое время был куплен у Украины в недостроенном виде.

    Как пишет Asia Times, пилоты регулярно сталкиваются с проблемами при посадке на судно из-за особенностей его взлетной палубы. Самолетам приходится сбрасывать топливо и оружие, чтобы снизить вес для удачного приземления.

    Отмечается, что за восемь лет китайская промышленность произвела более 1200 технологических элементов с целью улучшить приобретенный авианесущий крейсер. При этом из-за структурных ограничений и «врожденных» дефектов возможности его модернизации оказались существенно урезаны.

    Китайский перевозчик оснащен паровыми турбинами и может достигать максимальной скорости в 28 узлов (51,9 км/ч). Но он значительно отстает от многих авианосцев США с ядерной энергоустановкой.

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