Юный танцор из Казани вынужден передвигаться на костылях из-за халатности врачей

В ближайшее время лучшие медики Татарстана должны обследовать 10-летнего танцора из Казани и выяснить, сможет ли он продолжить выступать на сцене. Сыщики полагают, что из-за халатности врачей у Кирилла Гатауллина начались проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Ходить он может лишь с помощью костылей.

Еще недавно 10-летний Кирилл Гатауллин танцевал в ансамбле, готовился к очередному конкурсу. Но из-за перенесенного заболевания он вынужден на время прервать тренировки. Каждый шаг ему дается с большим трудом. По словам бабушки школьника, в том, что мальчик сейчас передвигается на костылях, виноваты врачи районной больницы: якобы во время лечения бронхита медики не рассчитали дозу сильнодействующего препарата.



Галина Гатауллина, бабушка Кирилла Гатауллина: «Как она говорила: „Я двойную дозу антибиотиков делаю детям, и они, как козлята, прыгают у меня, а твой почему-то вниз пошел“».



С каждым днем самочувствие ребенка ухудшалось. Кирилл перестал есть и пить. В республиканской больнице, куда его перевели из районной клиники, медикам удалось стабилизировать состояние пациента. Вместо танцев и школы в расписании Кирилла теперь массаж и ежедневные визиты к врачам. Но юный танцор не унывает и мечтает о большой сцене.



Историю болезни школьника сейчас внимательно изучают и в республиканском минздраве. Специалисты предполагают, что в районной больнице медики просто оказались не готовы к тому, что у мальчика имеется еще и скрытое заболевание, которое и дало осложнение.



В ближайшее время мальчику предстоит еще раз пройти полное медицинское обследование. На этом настояли следователи СК. Они уже возбудили уголовное дело по статье «Халатность» и намерены побеседовать с персоналом районной больницы.



Сейчас родные Кирилла вынуждены собирать деньги на дорогостоящие препараты и на покупку инвалидной коляски. Близкие очень надеются что им все-таки не придется выставлять на продажу сценические костюмы. Впереди у Кирилла длительный курс реабилитации. Врачи не исключают, что восстановление может занять несколько лет. Юный танцор стойко переносит все трудности и твердо намерен вернуться на сцену.