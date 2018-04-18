В Самаре ресторан с людьми оторвался от берега и уплыл: видео

Самарский ресторан «Дебаркадер» несколько часов дрейфовал в акватории Волги. Пришвартовать судно удалось только при помощи сотрудников МЧС.

Все произошло из-за того, что теплоход примерз к пристани, а сейчас началась оттепель. И таким образом посетители кафе, сами того не желая, отправились в речной круиз. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.



А вот у интернет-пользователей появились вопросы к владельцам ресторана: почему «Дебаркадер» не был элементарно привязан? Ведь это, по сути, точно такое же судно, как любое другое, и на него распространяются правила швартовки. Выяснить это теперь должны сотрудники прокуратуры. Они уже приступили к проверке по факту необычного ЧП.