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19 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В Самаре ресторан с людьми оторвался от берега и уплыл: видео. рестораны и кафе, Самара. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Самаре ресторан с людьми оторвался от берега и уплыл: видео

    В Самаре ресторан с людьми оторвался от берега и уплыл: видео

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    В Самаре ресторан с людьми оторвался от берега и уплыл: видео

    В Самаре ресторан с людьми оторвался от берега и уплыл: видео

    В Самаре ресторан с людьми оторвался от берега и уплыл: видео

      Самарский ресторан «Дебаркадер» несколько часов дрейфовал в акватории Волги. Пришвартовать судно удалось только при помощи сотрудников МЧС.

      Все произошло из-за того, что теплоход примерз к пристани, а сейчас началась оттепель. И таким образом посетители кафе, сами того не желая, отправились в речной круиз. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

      А вот у интернет-пользователей появились вопросы к владельцам ресторана: почему «Дебаркадер» не был элементарно привязан? Ведь это, по сути, точно такое же судно, как любое другое, и на него распространяются правила швартовки. Выяснить это теперь должны сотрудники прокуратуры. Они уже приступили к проверке по факту необычного ЧП.

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