Чайка обвинил Роскомнадзор в неспособности блокировать сайты, склоняющие детей к суициду

Генпрокурор России Юрий Чайка выступил с докладом в Совфеде. Он отметил, что на территории страны продолжают действовать сайты, склоняющие детей к суициду.
Юрий Чайка высказал мнение, что Роспотребнадзор и Роскомнадзор не принимают должных мер, чтобы оперативно выявлять негативную информацию в Сети и блокировать ее. По его словам, в ряде регионов зарегистрировали попытки склонения несовершеннолетних к суициду. Речь, в частности, идет об Удмуртии, Краснодарском, Красноярском краях, Архангельской, Воронежской областях, передает «Интерфакс».
Юрий Чайка: «К сожалению, приходится констатировать, что Роспотребнадзором, Роскомнадзором не принимается должных мер по оперативному выявлению негативной информации и ее блокировке».
Генпрокурор предложил Минкомсвязи разработать дополнительные меры для защиты детей в Сети от ресурсов, которые склоняют их к суициду, насилию и употреблению наркотиков.
Юрий Чайка: «К сожалению, приходится констатировать, что Роспотребнадзором, Роскомнадзором не принимается должных мер по оперативному выявлению негативной информации и ее блокировке».
Генпрокурор предложил Минкомсвязи разработать дополнительные меры для защиты детей в Сети от ресурсов, которые склоняют их к суициду, насилию и употреблению наркотиков.
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