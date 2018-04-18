В Москве увеличилось количество семей, готовых усыновить ребенка

Россияне начали чаще усыновлять детей-сирот . Способствуют этому, в частности, меры господдержки, включая единовременные пособия и ежемесячные выплаты. В Москве уже снизилось количество детей-сирот . В некоторых социальных центрах столицы и вовсе говорят, что сейчас на усыновление чуть ли не бум.

Семья Жигаловых теперь многодетная — у них два родных ребенка и пятеро приемных.



Наталья Жигалова, усыновитель: «От этих детей, от солнечных, исходит такое тепло, любовь. И самое главное — ты ощущаешь себя нужной. И мы решили взять вот таких детей. Мы понимали, что мы им нужны».



Решение усыновить детей с синдромом Дауна Наталья с мужем приняли единогласно на семейном совете. Все родственники и друзья поддержали морально, а государство — материально. На каждого ребенка выделяют от 16 до 28 тысяч рублей в месяц. Кроме того, единовременное федеральное пособие, ежегодная диспансеризация, возмещение затрат на коммуналку, а также жилье.



Алла Дзугаева, заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения: «В соответствии с постановлением правительства города Москвы, те граждане, которые готовы взять на воспитание не менее пяти детей, являющихся жителями города Москвы, находящихся в наших организациях, получают жилое помещение в городе».



В том числе и эти меры поддержки дали ожидаемый результат. Количество приемных детей, которые воспитываются в семьях, с 2010 года увеличилось в несколько раз. Изменился и сам подход государства к проблеме. Большую часть организаций для сирот переформатировали. Это уже не просто дома, где дети содержатся до совершеннолетия, а Центры содействия семейному воспитанию. Вместо мрачных коридоров со спальнями на 20 человек — уютные квартиры со всеми удобствами. В каждой своя кухня. Еду готовят и сами дети под присмотром наставников.



Главное отличие таких детских центров от стандартных детских домов отнюдь не в особой перепланировке помещений и отсутствии жесткого распорядка дня, а в особом микроклимате. Воспитателям удалось создать особую атмосферу, как в настоящих семьях. На их плечах не только бытовые хлопоты. Главная задача — окружить детей материнской заботой и любовью.



Все воспитанники проходят медкомиссию и тестирование. Будущие родители имеют право знать все о состоянии здоровья и уровне интеллектуального развития ребенка.



За время существования центра более 130 его воспитанников обрели новую семью. В минувшем году и вовсе был настоящий бум — 56 детей передали приемным родителям. Число семей, решивших усыновить детей, неизменно продолжает расти.



Подробности — в видеоматериале.