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    В Москве увеличилось количество семей, готовых усыновить ребенка. дети и подростки, Москва, сироты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве увеличилось количество семей, готовых усыновить ребенка

    В Москве увеличилось количество семей, готовых усыновить ребенка

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    В Москве увеличилось количество семей, готовых усыновить ребенка

    В Москве увеличилось количество семей, готовых усыновить ребенка

    В Москве увеличилось количество семей, готовых усыновить ребенка

      Россияне начали чаще усыновлять детей-сирот. Способствуют этому, в частности, меры господдержки, включая единовременные пособия и ежемесячные выплаты. В Москве уже снизилось количество детей-сирот. В некоторых социальных центрах столицы и вовсе говорят, что сейчас на усыновление чуть ли не бум.

      Семья Жигаловых теперь многодетная — у них два родных ребенка и пятеро приемных.

      Наталья Жигалова, усыновитель: «От этих детей, от солнечных, исходит такое тепло, любовь. И самое главное — ты ощущаешь себя нужной. И мы решили взять вот таких детей. Мы понимали, что мы им нужны».

      Решение усыновить детей с синдромом Дауна Наталья с мужем приняли единогласно на семейном совете. Все родственники и друзья поддержали морально, а государство — материально. На каждого ребенка выделяют от 16 до 28 тысяч рублей в месяц. Кроме того, единовременное федеральное пособие, ежегодная диспансеризация, возмещение затрат на коммуналку, а также жилье.

      Алла Дзугаева, заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения: «В соответствии с постановлением правительства города Москвы, те граждане, которые готовы взять на воспитание не менее пяти детей, являющихся жителями города Москвы, находящихся в наших организациях, получают жилое помещение в городе».

      В том числе и эти меры поддержки дали ожидаемый результат. Количество приемных детей, которые воспитываются в семьях, с 2010 года увеличилось в несколько раз. Изменился и сам подход государства к проблеме. Большую часть организаций для сирот переформатировали. Это уже не просто дома, где дети содержатся до совершеннолетия, а Центры содействия семейному воспитанию. Вместо мрачных коридоров со спальнями на 20 человек — уютные квартиры со всеми удобствами. В каждой своя кухня. Еду готовят и сами дети под присмотром наставников.

      Главное отличие таких детских центров от стандартных детских домов отнюдь не в особой перепланировке помещений и отсутствии жесткого распорядка дня, а в особом микроклимате. Воспитателям удалось создать особую атмосферу, как в настоящих семьях. На их плечах не только бытовые хлопоты. Главная задача — окружить детей материнской заботой и любовью.

      Все воспитанники проходят медкомиссию и тестирование. Будущие родители имеют право знать все о состоянии здоровья и уровне интеллектуального развития ребенка.

      За время существования центра более 130 его воспитанников обрели новую семью. В минувшем году и вовсе был настоящий бум — 56 детей передали приемным родителям. Число семей, решивших усыновить детей, неизменно продолжает расти.

      Подробности — в видеоматериале.

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