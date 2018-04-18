В Москве отмечают международный день памятников

В международный день памятников и исторических мест, который отмечают 18 апреля, для москвичей и гостей столицы открываются двери десятков исторических зданий.

Сегодня во все мире отмечают международный день памятников и исторических мест. Эта дата была учреждена ЮНЕСКО в конце прошлого века для повышения доступности и популяризации объектов культурного наследия.



Для москвичей и гостей столицы всего на несколько дней откроют двери исторических зданий, особняков и усадеб, попасть в которые обычно практически невозможно.



До конца мая желающие смогут увидеть, например, интерьеры знаменитого Дома Советов на большой Дмитровке. 200 лет назад он был главным дворянским местом Москвы и долгое время назывался Домом Благородного собрания. О нем даже писал Пушкин в «Евгении Онегине».



Не каждый день можно увидеть и интерьеры дома купца Тарасова. Это здание, оформленное в стиле итальянского Ренессанса с уникальной потолочной росписью, сейчас принадлежит РАН, и попасть в него на экскурсию можно только во время подобных акций.

