Минтранс продлил разрешение на пролеты над Россией американских самолетов

В Госдепе США рассказали о переговорах по вопросу пролетов американских авиалайнеров над территорией России. Срок предыдущего разрешения сегодня истек.
Хезер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента США: «У нас были планы встретиться на этой неделе в Вашингтоне с официальными представителями российских авиационных властей. Эта встреча была отменена российским правительством. Они сказали, что запланируют ее заново. У нас пока нет новой даты. Мы ждем, что они будут с нами работать насчет даты проведения новой встречи, поскольку мы не хотим прекращения действия разрешений для авиаперезчиков США».
Представитель Госдепа сообщила на брифинге, что американские дипломаты оказывают помощь в переговорах американских авиакомпаний с властями РФ.
Хезер Науэрт: «Правительство РФ заявило нашему посольству: „Не паникуйте, мы не собираемся навредить американскому авиасектору“. Мы ожидаем ответа от России позднее сегодня».
После завершения пресс-конференции официального представителя внешнеполитического ведомства США появилась информация о том, что российские власти продлили истекающие сегодня разрешения на транзитные перелеты американским авиаперевозчикам, пишет ТАСС.
Сообщение пресс-службы Госдепартамента США: «Министерство транспорта РФ проинформировало нас сегодня, что оно продлит до конца октября 2018 года срок действия разрешений американским авиакомпаниям, касающихся операций на трех маршрутах. Несколько американских авиалиний подтвердили нам, что они получили разрешения на эти транзитные перелеты».
Представитель Госдепа сообщила на брифинге, что американские дипломаты оказывают помощь в переговорах американских авиакомпаний с властями РФ.
Хезер Науэрт: «Правительство РФ заявило нашему посольству: „Не паникуйте, мы не собираемся навредить американскому авиасектору“. Мы ожидаем ответа от России позднее сегодня».
После завершения пресс-конференции официального представителя внешнеполитического ведомства США появилась информация о том, что российские власти продлили истекающие сегодня разрешения на транзитные перелеты американским авиаперевозчикам, пишет ТАСС.
Сообщение пресс-службы Госдепартамента США: «Министерство транспорта РФ проинформировало нас сегодня, что оно продлит до конца октября 2018 года срок действия разрешений американским авиакомпаниям, касающихся операций на трех маршрутах. Несколько американских авиалиний подтвердили нам, что они получили разрешения на эти транзитные перелеты».
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