Банк «Открытие» пообещал списать кредиты с обманутых пенсионеров из Ленобласти

Сегодня банк «Открытие» официально обратился к своим клиентам в поселке Виллози, которые стали жертвами мошенничества со стороны сотрудницы «Почты России». Она брала у банка деньги в долг, а документы оформляла на местных пенсионеров.

Пожилые люди об этом и не догадывались, пока кредитные средства не стали вычитать из их и без того скромных пенсий. Теперь банк «Открытие» обещает расплатиться со всеми, кто признан Следственным комитетом пострадавшими.



Однако, как утверждают жители поселка Виллози, несмотря на заявление банка, с их счетов продолжают списывать деньги в счет погашения кредита.



Например, Людмила Иванова получила сегодня пенсию и не досчиталась почти тысячи рублей. Всего же от действий начальницы местного почтового отделения пострадали 110 человек.



В отношении сотрудницы «Почты России» возбуждено уголовное дело. По версии следствия, она оформляла кредиты на пенсионеров, подделывая их подписи. Сейчас подозреваемая находится на свободе под подпиской о невыезде. И, по словам жителей поселка, продолжает работать. Правда, уже не на почте, а в одном из магазинов.







