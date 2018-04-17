Христианские лидеры призвали разрешить конфликт в Сирии мирным путем

Главы Русской православной и Римской католической церквей призвали политиков урегулировать конфликт в Сирии мирным путем.

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РПЦ

Сегодня патриарх Кирилл и папа римский Франциск обратились к политикам с призывом одуматься и не допустить войны. Совместное заявление глав Русской православной и Римской католической церквей зачитал митрополит Иларион.



Митрополит Илларион, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата: «Ужасы мировых войн прошлого века не идут ни в какое сравнение с тем, насколько катастрофическими могут быть последствия мировой войны сегодня. Перед лицом этой страшной угрозы мы обращаемся ко всем мировым лидерам с призывом осознать свою ответственность перед своими народами, перед человечеством в целом и перед Богом».



Заявление было принято по итогам состоявшегося в субботу телефонного разговора патриарха Кирилла и папы римского. Их обращение поддержали также главы других христианских церквей из разных стран.