Ушел из жизни главный режиссер «Балтийского дома»

В Петербурге скончался заслуженный артист России Владимир Тыкке.

Главный режиссер театра-фестиваля «Балтийский дом» умер на 75-м году после продолжительной болезни. Эту информацию подтвердили в самом театре, куда Тыкке пришел сразу после окончания актерского факультета Ленинградского института театра, музыки и кинематографии и в итоге проработал всю свою жизнь.



Зрители давно успели полюбить такие спектакли Владимира Тыкке как «Сирано де Бержерак», «Ваша сестра и пленница Мария Стюарт», «Два старомодных коктейля для двух старомодных чудаков». Также он снимался в фильмах и сериалах. О дате прощания с Владимиром Александровичем сообщат позднее.