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    Ушел из жизни главный режиссер «Балтийского дома». Санкт-Петербург, смерть, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУшел из жизни главный режиссер «Балтийского дома»

    Ушел из жизни главный режиссер «Балтийского дома»

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    Ушел из жизни главный режиссер «Балтийского дома»

    Ушел из жизни главный режиссер «Балтийского дома»

    Ушел из жизни главный режиссер «Балтийского дома»

      В Петербурге скончался заслуженный артист России Владимир Тыкке.

      Главный режиссер театра-фестиваля «Балтийский дом» умер на 75-м году после продолжительной болезни. Эту информацию подтвердили в самом театре, куда Тыкке пришел сразу после окончания актерского факультета Ленинградского института театра, музыки и кинематографии и в итоге проработал всю свою жизнь.

      Зрители давно успели полюбить такие спектакли Владимира Тыкке как «Сирано де Бержерак», «Ваша сестра и пленница Мария Стюарт», «Два старомодных коктейля для двух старомодных чудаков». Также он снимался в фильмах и сериалах. О дате прощания с Владимиром Александровичем сообщат позднее.

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