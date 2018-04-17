Евгений Маргулис подарил рокерский микрофон участнице проекта «Ты супер!»

На канале НТВ продолжается четвертьфинал вокального конкурса «Ты супер!». В шоу участвуют талантливые дети, оставшиеся без попечения родителей. По традиции, которая сложилась еще в первом сезоне проекта, поддержать юных исполнителей приходят знаменитые спортсмены, телеведущие, актеры театра и кино. В новом выпуске проекта в гости к Кристине Фирсовой на сцену «Ты супер!» придет Евгений Маргулис, легендарный
рок-музыкант и ведущий «Квартирника НТВ у Маргулиса».
18-летняя Кристина Фирсова попала в приемную семью, когда ей было два года. С самого раннего детства опекуны поддерживали ее интерес к творчеству. Со второго класса по седьмой конкурсантка пела в хоре. Уже девять лет девушка занимается русскими народными танцами, а вокалом увлеклась незадолго до участия в проекте. Кристина очень любит программу «Квартирник НТВ у Маргулиса». Старается не пропускать ни одного выпуска. Узнав об этом, ведущий проекта Евгений Маргулис лично пришел на сцену «Ты супер!», чтобы поддержать будущую звезду. Рок-музыкант подарил участнице свой микрофон, чем вызвал искренний восторг Кристины.
Евгений Маргулис: «Я не так глубоко копаю, как достопочтенное, жюри. У меня два критерия — цепляет, не цепляет. Кристина, ты молодец, все делаешь правильно. Думаю, если бы мне пришлось выступать перед такими серьезными судьями, я бы перепугался, спел неправильно и никуда не прошел, а тебе это удалось!»
Подробности встречи Кристины Фирсовой и Евгения Маргулиса зрители НТВ увидят в следующем выпуске проекта «Ты супер!» 21 апреля, в субботу, в 20:00.
Евгений Маргулис: «Я не так глубоко копаю, как достопочтенное, жюри. У меня два критерия — цепляет, не цепляет. Кристина, ты молодец, все делаешь правильно. Думаю, если бы мне пришлось выступать перед такими серьезными судьями, я бы перепугался, спел неправильно и никуда не прошел, а тебе это удалось!»
Подробности встречи Кристины Фирсовой и Евгения Маргулиса зрители НТВ увидят в следующем выпуске проекта «Ты супер!» 21 апреля, в субботу, в 20:00.
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