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    Евгений Маргулис подарил рокерский микрофон участнице проекта «Ты супер!»

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    Евгений Маргулис подарил рокерский микрофон участнице проекта «Ты супер!»

    Евгений Маргулис подарил рокерский микрофон участнице проекта «Ты супер!»

    Евгений Маргулис подарил рокерский микрофон участнице проекта «Ты супер!»

    На канале НТВ продолжается четвертьфинал вокального конкурса «Ты супер!». В шоу участвуют талантливые дети, оставшиеся без попечения родителей. По традиции, которая сложилась еще в первом сезоне проекта, поддержать юных исполнителей приходят знаменитые спортсмены, телеведущие, актеры театра и кино. В новом выпуске проекта в гости к Кристине Фирсовой на сцену «Ты супер!» придет Евгений Маргулис, легендарный рок-музыкант и ведущий «Квартирника НТВ у Маргулиса».

    18-летняя Кристина Фирсова попала в приемную семью, когда ей было два года. С самого раннего детства опекуны поддерживали ее интерес к творчеству. Со второго класса по седьмой конкурсантка пела в хоре. Уже девять лет девушка занимается русскими народными танцами, а вокалом увлеклась незадолго до участия в проекте. Кристина очень любит программу «Квартирник НТВ у Маргулиса». Старается не пропускать ни одного выпуска. Узнав об этом, ведущий проекта Евгений Маргулис лично пришел на сцену «Ты супер!», чтобы поддержать будущую звезду. Рок-музыкант подарил участнице свой микрофон, чем вызвал искренний восторг Кристины.

    Евгений Маргулис: «Я не так глубоко копаю, как достопочтенное, жюри. У меня два критерия — цепляет, не цепляет. Кристина, ты молодец, все делаешь правильно. Думаю, если бы мне пришлось выступать перед такими серьезными судьями, я бы перепугался, спел неправильно и никуда не прошел, а тебе это удалось!»

    смотретьЭмоции на пределе! Кто из юных исполнителей пройдет в полуфинал? «Ты супер!» — в субботу в 20:00
    Эмоции на пределе! Кто из юных исполнителей пройдет в полуфинал? «Ты супер!» — в субботу в 20:00
    Подробности встречи Кристины Фирсовой и Евгения Маргулиса зрители НТВ увидят в следующем выпуске проекта «Ты супер!» 21 апреля, в субботу, в 20:00.



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