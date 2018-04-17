Полицейские из Петербурга нашли килограммы амфетамина при досмотре машины

В Петербурге задержали двоих наркоторговцев, перевозивших почти 70 килограммов амфетамина.

Пакеты с белым порошком обнаружили при осмотре автомобилей сотрудники транспортной полиции. Нелегальный груз был спрятан в багажнике и под пассажирскими креслами.



Экспертиза показала: внутри свертков — психотропное вещество. Известно, что владельцы готовили его к продаже. В квартирах подозреваемых также прошли обыски с участием бойцов ОМОНа.



Кстати, оба задержанных уже имеют судимости за мошенничество и незаконный оборот наркотиков. Сейчас им грозит новый срок до 20 лет лишения свободы. На время расследования уголовного дела оба фигуранта будут находиться под арестом.