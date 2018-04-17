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    Полицейские из Петербурга нашли килограммы амфетамина при досмотре машины. Санкт-Петербург, наркотики и наркомания, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолицейские из Петербурга нашли килограммы амфетамина при досмотре машины

    Полицейские из Петербурга нашли килограммы амфетамина при досмотре машины

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    Полицейские из Петербурга нашли килограммы амфетамина при досмотре машины

    Полицейские из Петербурга нашли килограммы амфетамина при досмотре машины

    Полицейские из Петербурга нашли килограммы амфетамина при досмотре машины

      В Петербурге задержали двоих наркоторговцев, перевозивших почти 70 килограммов амфетамина.

      Пакеты с белым порошком обнаружили при осмотре автомобилей сотрудники транспортной полиции. Нелегальный груз был спрятан в багажнике и под пассажирскими креслами.

      Экспертиза показала: внутри свертков — психотропное вещество. Известно, что владельцы готовили его к продаже. В квартирах подозреваемых также прошли обыски с участием бойцов ОМОНа.

      Кстати, оба задержанных уже имеют судимости за мошенничество и незаконный оборот наркотиков. Сейчас им грозит новый срок до 20 лет лишения свободы. На время расследования уголовного дела оба фигуранта будут находиться под арестом.

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