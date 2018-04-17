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    В Москве обсудили особенности поступления в вузы в этом году. вузы, образование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве обсудили особенности поступления в вузы в этом году

    В Москве обсудили особенности поступления в вузы в этом году

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    В Москве обсудили особенности поступления в вузы в этом году

    В Москве обсудили особенности поступления в вузы в этом году

    В Москве обсудили особенности поступления в вузы в этом году

      В преддверии приемной кампании на пресс-конференции в Москве говорили о том, что ждет нынешних абитуриентов. Зашла речь и о новых профессиях.

      Вместе с инженерами и экономистами рынок ждет, например, тьюторов — педагогов, обеспечивающих индивидуальное образование учащихся. А самый высокий конкурс ждет выпускников, сдающих обществознание, историю и английский. Также абитуриентам посоветовали не ограничивать свой выбор вузами Москвы и Петербурга.

      Наталья Тюрина, руководитель проекта «Социальный навигатор»: «У нас есть прекрасная, великолепная Тюмень с набором университетов, как раз коллеги к нам приехали. У нас есть великолепный Томск, который дает огромное количество университетов на выбор. Есть Калининград, есть Владивосток, Казань, Екатеринбург. Это крупнейшие центры сегодня научного, исследовательского, какого угодно знания с сильными, прекрасными командами».

      Больше всего бюджетных мест в этом году ожидается на инженерных и педагогических специальностях.

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