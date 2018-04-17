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    В Самаре пресекли планы фанатов-экстремистов сорвать ЧМ-2018

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    В Самаре пресекли планы фанатов-экстремистов сорвать ЧМ-2018

    В Самаре пресекли планы <nobr>фанатов-экстремистов</nobr> сорвать <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    В Самаре правоохранители пресекли планы экстремистски настроенных футбольных фанатов, которые намеревались сорвать ЧМ-2018.

    Об этом стало известно из доклада генерального прокурора России Юрия Чайки. В докладе указывается, что для воплощения своего замысла организаторы планировали привлечь футбольных фанатов.

    Из доклада: «В результате совместных действий правоохранительных органов и органов прокуратуры пресечены планы экстремистов по срыву мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Самаре, для чего ими планировалось привлечь футбольных болельщиков — участников объединения „Тойс“».

    Ранее, в 2017 году по заявлениям прокуроров суд признал экстремистскими пять организаций, в числе которых были «Рубеж Севера», «Тойс» и объединение «Артподготовка». В отношении их руководителей возбуждены уголовные дела об организации экстремистских сообществ.

    Известно, что против лидера объединения «Тойс» также был вынесен обвинительный приговор, сообщает ТАСС.

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