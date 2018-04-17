В Самаре пресекли планы фанатов-экстремистов сорвать ЧМ-2018

В Самаре правоохранители пресекли планы экстремистски настроенных футбольных фанатов, которые намеревались сорвать
ЧМ-2018.
Об этом стало известно из доклада генерального прокурора России Юрия Чайки. В докладе указывается, что для воплощения своего замысла организаторы планировали привлечь футбольных фанатов.
Из доклада: «В результате совместных действий правоохранительных органов и органов прокуратуры пресечены планы экстремистов по срыву мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Самаре, для чего ими планировалось привлечь футбольных болельщиков — участников объединения „Тойс“».
Ранее, в 2017 году по заявлениям прокуроров суд признал экстремистскими пять организаций, в числе которых были «Рубеж Севера», «Тойс» и объединение «Артподготовка». В отношении их руководителей возбуждены уголовные дела об организации экстремистских сообществ.
Известно, что против лидера объединения «Тойс» также был вынесен обвинительный приговор, сообщает ТАСС.
Из доклада: «В результате совместных действий правоохранительных органов и органов прокуратуры пресечены планы экстремистов по срыву мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Самаре, для чего ими планировалось привлечь футбольных болельщиков — участников объединения „Тойс“».
Ранее, в 2017 году по заявлениям прокуроров суд признал экстремистскими пять организаций, в числе которых были «Рубеж Севера», «Тойс» и объединение «Артподготовка». В отношении их руководителей возбуждены уголовные дела об организации экстремистских сообществ.
Известно, что против лидера объединения «Тойс» также был вынесен обвинительный приговор, сообщает ТАСС.
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