Большое ухо: датский остров с пряничными домиками стал шпионской базой НАТО

«Держи ухо востро», — таков новый завет датских военных. Власти королевства соорудили на острове Борнхольме разведывательную вышку. Строительство анонсировали с большим размахом, говорили о том, что под колпаком окажется вся Прибалтика и часть России, а само сооружение вроде как необходимо для противодействия возможной угрозе из Москвы.

1465 Дания

НАТО

шпионаж

«А теперь нам вышел срок, едем прямо на восток, мимо острова Буяна». Вот если бы Пушкин писал о царе Салтане в нынешних геополитических реалиях, мимо он бы точно не проплыл. На современных картах это уже, правда, не Буян, а остров Борнхольм. Название созвучно Стокгольму, ведь до Швеции тут гораздо ближе, чем до самой Дании, зато Россия — на переднем фланге.



С виду это обычная датская провинция: пряничные домики, пустынные улочки, как будто местные, испугавшись русских, то ли попрятались по подвалам, то ли из них не выходили. Майкл Мюллер русских не боится. Здесь его считают чуть ли не агентом Кремля. Мюллер показывает за макушками деревьев три мощных локатора. Но это не какая-нибудь система ПВО, а верхушка шпионского айсберга.



Майкл Мюллер, местный житель: «В 60-х годах там вырыли бункер, в котором даже предполагалось хранить атомную бомбу. А сейчас там много экранов и аппаратуры, которая наблюдает за русскими кораблями и самолетами. Правда, когда я там был ночью, в бункере дежурил только один охранник».



Так, может, и нет никакой русской угрозы, а слухи о строительстве нового сооружения, подслушивающего Москву, сильно преувеличены? Датская разведка анонсировала строительство мачты размером со статую Свободы, но теперь стало понятно, что за статуя Свободы получилась в итоге. Сама вышка больше похожа на телефонную, крошечная будка, на заборе — замок. Может, хоть камера видеонаблюдения обратит внимание на любопытных журналистов из Москвы? Но нет, только два скучающих тракториста.



О самой вышке известно немного. Станция вроде как охватывает Прибалтику и даже некоторую часть России. Куда охотнее военные демонстрируют кадры с натовскими истребителями, которые сопровождали российский бомбардировщик Ту-95 во время плановых учений, что важно в нейтральных водах Балтийского моря.



А теперь, что называется, почувствуйте разницу: разведывательная башня времен холодной войны. Говорят, тогда сооружение было не столько ухом Запада, сколько вопросом репутации и рейтинга Дании в НАТО, но выглядит все и правда серьезно. Высокочастотный приемник американского производства шпионил до 1970 года, другой прибор шифровал данные разведки. Спустя много лет это уже делали при помощи компьютера. Подробности — в репортаже корреспондента Алексей Петрушко.