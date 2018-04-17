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    В Москве простились с актером из сериала «Каменская» Андреем Невраевым

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    • Кадр из сериала «Марш Турецкого», реж. М. Туманишвили, Россия, 2000г.
    В Москве простились с актером из сериала «Каменская» Андреем Невраевым

    В Москве простились с актером из сериала «Каменская» Андреем Невраевым

    В Москве простились с актером из сериала «Каменская» Андреем Невраевым
  • Кадр из сериала «Марш Турецкого», реж. М. Туманишвили, Россия, 2000г.

    • В Николо-Архангельском крематории Москвы состоялась церемония прощания с актером Андреем Невраевым, который скончался на 69-м году жизни.

    Как сообщает НСН, актер умер еще 14 апреля, однако известно об этом стало только сейчас.

    Причина смерти пока не раскрывается.

    Невраев известен зрителям по своим ролям в сериалах «Закрытая школа», «Каменская», «Частный детектив», «Марш Турецкого», «Бедная Саша», «Однажды в Ростове». Он также снимался в фильмах «Охота на пиранью», «Царь», «Штрафбат», «Бедная Саша» и другие.

    Помимо работы в кино, Невраев служил в театрах Свердловска, Новосибирска, Омска и в Новосибирском областном драматическом театре. А после переезда из Екатеринбурга в Москву — в Московском театре имени Ермоловой и в театре под руководством Армена Джигарханяна.

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