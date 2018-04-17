Греф назвал маловероятным отключение России от системы SWIFT

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что вероятность отключения России от SWIFT и внесения Сбербанка в санкционный список Минфина США мала.
Такое мнение Греф высказал на пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета банка.
Герман Греф: «Никогда не говори „никогда“, но, мне кажется, до таких степеней крайности геополитика не дойдет. Все-таки надо исходить из какого-то более прагматичного сценария. С учетом всей сложнейшей ситуации вероятность отключения от SWIFT и попадание в санкционный список SDN находятся не в поле моего понимания вероятности».
Поэтому, отметил Греф, пока рано рассматривать варианты, что делать в той или иной ситуации, передает «Интерфакс».
О блокировке доступа России к SWIFT говорили еще в 2014 году из-за начавшегося тогда конфликта на Украине. Тогда же российские эксперты заявили, что в случае отключения от SWIFT, страна ускорит переход на собственный аналог системы, что в корне подорвет аппарат финансовых санкций Запада в будущем.
SWIFT — сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций, которое обеспечивает передачу 1,8 млрд сообщений в год. За день через систему проходят платежные поручения более чем на 6 трлн долларов. В ней участвуют более 10 тысяч финансовых организаций в 210 странах.
Герман Греф: «Никогда не говори „никогда“, но, мне кажется, до таких степеней крайности геополитика не дойдет. Все-таки надо исходить из какого-то более прагматичного сценария. С учетом всей сложнейшей ситуации вероятность отключения от SWIFT и попадание в санкционный список SDN находятся не в поле моего понимания вероятности».
Поэтому, отметил Греф, пока рано рассматривать варианты, что делать в той или иной ситуации, передает «Интерфакс».
О блокировке доступа России к SWIFT говорили еще в 2014 году из-за начавшегося тогда конфликта на Украине. Тогда же российские эксперты заявили, что в случае отключения от SWIFT, страна ускорит переход на собственный аналог системы, что в корне подорвет аппарат финансовых санкций Запада в будущем.
SWIFT — сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций, которое обеспечивает передачу 1,8 млрд сообщений в год. За день через систему проходят платежные поручения более чем на 6 трлн долларов. В ней участвуют более 10 тысяч финансовых организаций в 210 странах.
Комментарии