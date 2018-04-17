Гостем «Квартирника НТВ у Маргулиса» станет бард Олег Митяев

Каждую субботу у телезрителей НТВ есть возможность побывать на «Квартирнике», где звучит только качественная музыка в живом исполнении. В этот раз в гости к Евгению Маргулису придет бард Олег Митяев.
Олег Митяев — советский и российский автор-исполнитель, музыкант, актер. Его участие в закрытом концерте — настоящий подарок для любителей авторской песни. Он исполнит свои лучшие песни специально для телезрителей НТВ.
Евгений Маргулис и Олег Митяев обсудят влияние The Beatles на творчество. Знаменитый бард расскажет о том, почему он выбрал в школе немецкий язык и как это сказалось на его дальнейшей творческой судьбе.
Хозяин «Квартирника» и его гость обсудят записки, которые музыкант получает во время концертов. В свою очередь, Олег поделится историей школьника, который вместо стихов учил тексты песен Митяева.
Митяев поделится опытом съемок в различных кинолентах и исполнит песню, написанную к одной кинокартин. Также музыкант расскажет о совместных концертах с Булатом Окуджавой.
Евгений Маргулис: «Из всех известных мне бардов Олег Митяев весьма востребован в нашей рок-н-ролльной среде, и его песни с одинаковым удовольствием поют люди, играющие совершенно другую музыку, да и как не проорать в удовольствие на каких-нибудь наших посиделках „Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались“? Для меня это застольная номер один! „Квартирник“ с Олегом получился очень душевный, на хорошем расслабоне, а к ночи это самое оно!»
И конечно, «Квартирник» нельзя было бы назвать завершённым без исполнения знаменитой песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» с Олегом Митяевым в субботу 21 апреля в 00:20.
Евгений Маргулис и Олег Митяев обсудят влияние The Beatles на творчество. Знаменитый бард расскажет о том, почему он выбрал в школе немецкий язык и как это сказалось на его дальнейшей творческой судьбе.
Хозяин «Квартирника» и его гость обсудят записки, которые музыкант получает во время концертов. В свою очередь, Олег поделится историей школьника, который вместо стихов учил тексты песен Митяева.
Митяев поделится опытом съемок в различных кинолентах и исполнит песню, написанную к одной кинокартин. Также музыкант расскажет о совместных концертах с Булатом Окуджавой.
Евгений Маргулис: «Из всех известных мне бардов Олег Митяев весьма востребован в нашей рок-н-ролльной среде, и его песни с одинаковым удовольствием поют люди, играющие совершенно другую музыку, да и как не проорать в удовольствие на каких-нибудь наших посиделках „Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались“? Для меня это застольная номер один! „Квартирник“ с Олегом получился очень душевный, на хорошем расслабоне, а к ночи это самое оно!»
И конечно, «Квартирник» нельзя было бы назвать завершённым без исполнения знаменитой песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» с Олегом Митяевым в субботу 21 апреля в 00:20.
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