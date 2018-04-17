ВЦИОМ: половина россиян не любит ремейки советских фильмов

Более 70% россиян знакомы с ремейками популярных советских фильмов, в то же время около 60% из посмотревших эти картины оценивают их негативно, сообщили во ВЦИОМ.
ВЦИОМ провел опрос, приуроченный к 40-му Московскому международному кинофестивалю. Исследование показало, что более 70% россиян посмотрели ремейки популярных советских фильмов, при этом около 60% такое кино не понравилось.
Резко негативные оценки были получены от респондентов в возрасте 45–59 лет. Более лояльны к такому виду искусства 35% опрошенных.
Авторы опроса составили топ-3 самых известных ремейков. На первом месте «Ирония судьбы. Продолжение» (его видел каждый второй участник опроса). На втором — «Служебный роман. Наше время» (34%) и третье место занял «Тихий Дон» (31%).
Опрос также затрагивал отношение россиян к новым версиям любимых советских мультфильмов. Большинство затруднилось привести какие-либо примеры. Лишь 20% опрошенных вспомнили про новые серии мультфильма «Простоквашино». Идею продолжения мультфильмов положительно оценивают 52% видевших их респондентов, а негативные оценки дали 43%.
Сотрудники ВЦИОМ также попросили участников опроса назвать самый лучший фильм из снятых за последний год. Безоговорочным лидером стала драма «Движение вверх», которую 15% опрошенных назвали лучшим фильмом.
Резко негативные оценки были получены от респондентов в возрасте 45–59 лет. Более лояльны к такому виду искусства 35% опрошенных.
Авторы опроса составили топ-3 самых известных ремейков. На первом месте «Ирония судьбы. Продолжение» (его видел каждый второй участник опроса). На втором — «Служебный роман. Наше время» (34%) и третье место занял «Тихий Дон» (31%).
Опрос также затрагивал отношение россиян к новым версиям любимых советских мультфильмов. Большинство затруднилось привести какие-либо примеры. Лишь 20% опрошенных вспомнили про новые серии мультфильма «Простоквашино». Идею продолжения мультфильмов положительно оценивают 52% видевших их респондентов, а негативные оценки дали 43%.
Сотрудники ВЦИОМ также попросили участников опроса назвать самый лучший фильм из снятых за последний год. Безоговорочным лидером стала драма «Движение вверх», которую 15% опрошенных назвали лучшим фильмом.
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