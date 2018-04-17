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    Американские ученые смоделировали ядерный взрыв у Белого дома

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    Американские ученые смоделировали ядерный взрыв у Белого дома

    Американские ученые смоделировали ядерный взрыв у Белого дома

    Американские ученые показали, что случится с Вашингтоном при взрыве ядерной бомбы. Для этого они смоделировали последствия взрыва пяти килограммов высокообогащенного урана в центре Вашингтона.

    Видео взрыва опубликовано на YouTube-канале издания Science Magazine.

    Моделирование предполагает, что ядерное оружие попало в руки террористов, которые привели его в действие. На кадрах ролика видно, как над городом поднимается огненный шар, который потом превращается в облако радиоактивной пыли. В результате в радиусе километра от эпицентра взрыва разрушены все здания, в том числе Белый дом, Кафедральный собор и другие.

    Также в видео показано, как распространяется и воздействует на население города радиация. При этом создатели ролика рассказывают, где лучше спрятаться и как эвакуироваться, если такая ситуация возникнет на самом деле.

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