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    Студентам магистратуры разрешили получать отсрочку от армии

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    Студентам магистратуры разрешили получать отсрочку от армии

    Студентам магистратуры разрешили получать отсрочку от армии

    Конституционный суд разрешил студентам, обучающимся в магистратуре, получать отсрочку от призыва на военную службу, даже если она окажется третьей по счету.

    До этого студенты магистратуры не могли получить отсрочку от военной службы, если уже дважды воспользовались ею — в школе и в бакалавриате. Суд же постановил, что это «не имеет объективного оправдания», так как те, кто получил первую отсрочку в школе, оказываются в неравном положении с остальными студентами.

    Поэтому суд признал, что подпункт статьи «О военной службе», согласно которому студент может взять отсрочку только один раз, не соответствует Конституции. И обязал внести изменения в действующее правовое регулирование.

    Как сообщает РИА Новости, поводом для рассмотрения дела стала жалоба студента магистратуры Мордовского государственного университета Павла Спиридонова, а также запрос из Татарстана по делу студента магистратуры Казанского федерального университета Романа Халикова.

    Оба студента еще до поступления в вуз воспользовались отсрочкой от призыва. Вторую отсрочку они получили во время обучения в бакалавриате, а в прошлом году комиссии решили призвать обоих на военную службу.

    Отмечается, что теперь дела Спиридонова и Халикова пересмотрят с учетом постановления Конституционного суда.


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