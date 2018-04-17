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    Самый первый мем нашли в журнале столетней давности

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    • Фото: @YoRHaw / twitter.com
    Самый первый мем нашли в журнале столетней давности

    Самый первый мем нашли в журнале столетней давности

    Самый первый мем нашли в журнале столетней давности
  • Фото: @YoRHaw / twitter.com

    • Один из пользователей в Twitter разместил в своем аккаунте шуточный рисунок из журнала 1921 года, который тут же окрестили «самым первым мемом».

    «Самый первый мем» представляет из себя коллаж, на котором изображен один и тот же человек во фраке, но в разных состояниях. На одном изображен красавец во фраке с сияющим взглядом и подпись — «как ты представляешь свою внешность во время фотовспышки»; на другом — несуразный господин со схематично прорисованным лицом и подпись — «как ты выглядишь на самом деле».

    Чтобы доказать подлинность коллажа, автор выложил в Сеть и скан картинки, которая появилась в одном из выпусков сатирического журнала Judge в 1921 году.

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