Самый первый мем нашли в журнале столетней давности

Один из пользователей в Twitter разместил в своем аккаунте шуточный рисунок из журнала 1921 года, который тут же окрестили «самым первым мемом».

«Самый первый мем» представляет из себя коллаж, на котором изображен один и тот же человек во фраке, но в разных состояниях. На одном изображен красавец во фраке с сияющим взглядом и подпись — «как ты представляешь свою внешность во время фотовспышки»; на другом — несуразный господин со схематично прорисованным лицом и подпись — «как ты выглядишь на самом деле».



Чтобы доказать подлинность коллажа, автор выложил в Сеть и скан картинки, которая появилась в одном из выпусков сатирического журнала Judge в 1921 году.