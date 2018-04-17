Без вины виноватый: бизнесмен из-за ошибки оказался трижды судимым

В Белгороде произошла история в духе авантюрных криминальных сериалов. Законопослушный предприниматель неожиданно выяснил, что он — грабитель-рецидивист . Оформляя документы для поездки за границу, мужчина узнал, что под его именем в тюрьме трижды отсидел совершенно другой человек. Получить справку об отсутствии судимостей не удалось, визит к родным пришлось отложить.

571 Белгород

двойники

курьезы

Сорокалетний бизнесмен из Белгорода и примерный отец двоих детей Ашот Симонян мог бы стать героем закрученного приключенческого фильма, но пока у него вместо кинозалов сплошные залы судебных заседаний. Четыре года назад Ашот случайно узнал, что у него есть двойник.



Двойник Ашота — его земляк и одноклассник Рубен Геворкян. Ашот вырос и стал юристом, Рубен сменил школьную скамью на скамью подсудимых. 12 лет назад его задержали за грабеж, тут-то Рубен и решил взять себе новое имя.



Ашот Симонян: «Лет 15 назад он помог мне продать машину в Москве, у него осталась ксерокопия моего паспорта».



Благодаря завалявшейся в бардачке бумажке Рубен и стал Ашотом. Фемиде ли искать на фотографиях мужчин пять различий, у нее же завязаны глаза.



Рубен Геворкян: «Он продавал машину, у меня остались ксерокопии в моей машине. Других документов с собой не было. Личность не пытались установить по базам, ксерокопии оказалось достаточно».



Как выяснила корреспондент Алина Репина, Рубен под именем Ашота отсидел трижды. В 2009-м ему даже выдали на имя одноклассника паспорт. Пока фальшивый Ашот мотал срок, настоящий свободно колесил по миру, только понять не мог, почему ему, благопристойному гражданину, отказывают в работе и не дают кредитов? Вскрылось все, когда для очередного визита за рубеж понадобилась справка об отсутствии судимостей.



Ашот Симонян: «Я получил справку, что дважды судим. Я подумал, что тезка, ну, мало ли, ошиблись».



Но ошибку не могут исправить уже 4 года. Хотя двойник никому не нужен (Рубен еще в начале первой отсидки признался следователям, что он не Ашот), его слова оставили без внимания.



Ольга Ноянова, исполняющий обязанности начальника управления информации и международного сотрудничества аппарата уполномоченного по правам человека: «Часто мы сталкиваемся с такими делами в банковском секторе при получении ипотеки. Но чтобы получился однофамилец без всяких на то оснований…»



Рубен недавно вышел на свободу и живет в Армении. Ашот тормошит чиновников наездами из Белгорода. Оригинал и двойник давно помирились и теперь вместе собираются подавать многомиллионные иски.