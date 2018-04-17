Легковушка протаранила маршрутку и автобус в Кривом Роге: 8 погибших, 18 раненых

В Кривом Роге (Днепропетровская область, Украина) столкнулись автобус, маршрутка и легковой автомобиль. Много пострадавших и погибших. По факту резонансного ДТП возбуждено уголовное дело.
Столкновение произошло этим утром на одном из перекрестков. Как сообщают местные СМИ, легковой автомобиль Mazda попытался проскочить на мигающий желтый сигнал светофора. В это время на перекресток уже выехали автобус и маршуртное такси. Иномарка протаранила общественный транспорт. Маршрутку отбросило на встречную полосу под колсса автобуса.
Известно, что пассажирский автобус «Икарус» направлялся за работниками одного из предприятий, чтобы отвезти их на смену.
К этому моменту известно о 8 погибших и более 18 пострадавших. Раненые доставлены в больницу, среди них 4 находятся в крайне тяжелом состоянии.
На месте ДТП работают следователи следственного управления ГУНП в Днепропетровской области. Возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении госслужбы Украины по ЧС.
Известно, что пассажирский автобус «Икарус» направлялся за работниками одного из предприятий, чтобы отвезти их на смену.
К этому моменту известно о 8 погибших и более 18 пострадавших. Раненые доставлены в больницу, среди них 4 находятся в крайне тяжелом состоянии.
На месте ДТП работают следователи следственного управления ГУНП в Днепропетровской области. Возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении госслужбы Украины по ЧС.
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