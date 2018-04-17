Нефтяные цены после резкого снижения устремились вверх

Цены на углеводороды эталонных марок начали расти.

На Лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась до 71 доллара 71 цента за баррель (+0,41%). В понедельник контракты подешевели до 71 доллара 42 центов за баррель (-1,6%).



На электронных торгах в Нью-Йорке стоимость фьючерса на нефть WTI на май выросла до 66 долларов 58 центов за баррель (+0,54%). По итогам предыдущей сессии контракты упали в цене до 66 долларов 22 центов за баррель (-1,74%).



Подъем нефтяных цен произошел после ощутимого снижения накануне. Сегодня поддержку рынку оказывает оптимизм по поводу перспектив соглашения об ограничении добычи углеводородов, а также прогнозы дальнейшего снижения запасов топлива в Соединенных Штатах.

