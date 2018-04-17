Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    Нефтяные цены после резкого снижения устремились вверх

    комментировать

    Нефтяные цены после резкого снижения устремились вверх

    Нефтяные цены после резкого снижения устремились вверх

    Цены на углеводороды эталонных марок начали расти.

    На Лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась до 71 доллара 71 цента за баррель (+0,41%). В понедельник контракты подешевели до 71 доллара 42 центов за баррель (-1,6%).

    На электронных торгах в Нью-Йорке стоимость фьючерса на нефть WTI на май выросла до 66 долларов 58 центов за баррель (+0,54%). По итогам предыдущей сессии контракты упали в цене до 66 долларов 22 центов за баррель (-1,74%).

    Подъем нефтяных цен произошел после ощутимого снижения накануне. Сегодня поддержку рынку оказывает оптимизм по поводу перспектив соглашения об ограничении добычи углеводородов, а также прогнозы дальнейшего снижения запасов топлива в Соединенных Штатах.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru