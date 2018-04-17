Блогеры предложили русским и украинцам обняться на улицах городов

Чем закончился социальный эксперимент на улицах Петербурга, где прохожим предлагали обняться с людьми с табличкой: «Я из Украины»? И как та же акция прошла в Киеве, где, наоборот, обняться предлагали россияне?
Президент Украины Пётр Порошенко ракетный удар по Сирии назвал «шагом вынужденным, но оправданным». А до этого он потребовал реформировать ООН, чтобы лишить Россию права вето. Заявление Порошенко, и то, лишь по долгу службы, заметил разве что постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Надежды юношей питают», — иронично ответил дипломат.
Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН: «Реформы нужны, но к этим реформам заявление украинского президента не имеет абсолютно никакого отношения. И вообще, я бы ответил очень кратко на этот вопрос: „Надежды юношей питают“».
А что питают друг к другу россияне и украинцы, несмотря на все политические разногласия? Необычный социальный эксперимент устроили блогеры. Трое молодых людей вышли на улицы Петербурга с плакатами «Я из Украины, давай обнимемся». Через несколько дней их поддержали в Киеве.
Так чем же закончилась эта акция? И можно ли по-прежнему говорить, что русские и украинцы — братские народы?
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН: «Реформы нужны, но к этим реформам заявление украинского президента не имеет абсолютно никакого отношения. И вообще, я бы ответил очень кратко на этот вопрос: „Надежды юношей питают“».
А что питают друг к другу россияне и украинцы, несмотря на все политические разногласия? Необычный социальный эксперимент устроили блогеры. Трое молодых людей вышли на улицы Петербурга с плакатами «Я из Украины, давай обнимемся». Через несколько дней их поддержали в Киеве.
Так чем же закончилась эта акция? И можно ли по-прежнему говорить, что русские и украинцы — братские народы?
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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