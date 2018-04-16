Поздняков
ТВ-Эфир
Поздняков
    •  

    «Ак Барс» одержал вторую победу над ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Богодвид
    «Ак Барс» одержал вторую победу над ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина

    «Ак Барс» одержал вторую победу над ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина

    «Ак Барс» одержал вторую победу над ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Богодвид

    • Казанский «Ак Барс» увеличил счет в финальной серии плей-офф КХЛ с ЦСКА до 2–0.

    Казанский «Ак Барс» на своей площадке одержал победу над московским ЦСКА во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

    В составе победителей шайбы забросили Джастин Азеведо и Роб Клинкхаммер. У армейцев отличился Богдан Киселевич.

    Счет в серии до четырех побед стал 2–0 в пользу казанского клуба. 18 и 20 апреля команды встретятся в Москве, напоминает РИА Новости.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru