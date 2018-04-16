«Ак Барс» одержал вторую победу над ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» увеличил счет в финальной серии
плей-офф КХЛ с ЦСКА до 2–0.
Казанский «Ак Барс» на своей площадке одержал победу над московским ЦСКА во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.
В составе победителей шайбы забросили Джастин Азеведо и Роб Клинкхаммер. У армейцев отличился Богдан Киселевич.
Счет в серии до четырех побед стал 2–0 в пользу казанского клуба. 18 и 20 апреля команды встретятся в Москве, напоминает РИА Новости.
В составе победителей шайбы забросили Джастин Азеведо и Роб Клинкхаммер. У армейцев отличился Богдан Киселевич.
Счет в серии до четырех побед стал 2–0 в пользу казанского клуба. 18 и 20 апреля команды встретятся в Москве, напоминает РИА Новости.
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