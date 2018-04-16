Минстрой запретит замуровывать кошек в подвалах жилых домов

Минстрой РФ запретит замуровывать подвальные окна в многоквартирных домах.
Минстрой РФ внесет поправки в правила технической эксплуатации жилых домов, согласно которым замуровывать подвальные окна в многоквартирных домах будет запрещено. Об этом в понедельник сообщил замглавы ведомства Андрей Чибис, передает «Интерфакс».
Решение было принято после многочисленных обращений зоозащитников сохранить так называемые продухи, так как в подвалах домов обычно живут кошки. Закрытие этих отверстий приводит к гибели животных, как тех, кто остается в подвале и не может оттуда выбраться, так и тех, кто не может попасть внутрь в мороз. Кроме того, без кошек в замурованных подвалах плодятся грызуны.
Андрей Чибис, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ: «Мы разрешили сохранять, даже обяжем сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 сантиметров для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал».
Чибис добавил, что при необходимости собственники жилья смогут загораживать подвальные окна сеткой.
Идея запретить закрывать подвальные окна была ранее высказана в Госдуме, за это в ноябре 2017 года выступил комитет по экологии и охране окружающей среды. Председатель комитета Владимир Бурматов заявил, что закрытие кошек в подвалах без возможности выбраться — это жестокое обращение с животными, и добавил, что небольшие отверстия в фундаментах домов не нарушат правила антитеррористической безопасности. Бурматов также рассказал, что в ряде городов, например, в Петербурге, эти нормы все равно нарушают, так как «ленинградцы даже в блокаду подкармливали котов, и это было санитарной мерой, которая не позволяла размножаться там грызунам».
Решение было принято после многочисленных обращений зоозащитников сохранить так называемые продухи, так как в подвалах домов обычно живут кошки. Закрытие этих отверстий приводит к гибели животных, как тех, кто остается в подвале и не может оттуда выбраться, так и тех, кто не может попасть внутрь в мороз. Кроме того, без кошек в замурованных подвалах плодятся грызуны.
Андрей Чибис, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ: «Мы разрешили сохранять, даже обяжем сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 сантиметров для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал».
Чибис добавил, что при необходимости собственники жилья смогут загораживать подвальные окна сеткой.
Идея запретить закрывать подвальные окна была ранее высказана в Госдуме, за это в ноябре 2017 года выступил комитет по экологии и охране окружающей среды. Председатель комитета Владимир Бурматов заявил, что закрытие кошек в подвалах без возможности выбраться — это жестокое обращение с животными, и добавил, что небольшие отверстия в фундаментах домов не нарушат правила антитеррористической безопасности. Бурматов также рассказал, что в ряде городов, например, в Петербурге, эти нормы все равно нарушают, так как «ленинградцы даже в блокаду подкармливали котов, и это было санитарной мерой, которая не позволяла размножаться там грызунам».
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